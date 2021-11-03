 Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить | Блоги | Champion.com.ua
Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить
Сьогодні 17:43 217
Мудрик у старті Шахтаря на матч Ліги чемпіонів проти Реала
Сьогодні 18:33 140
Ліга конференцій. Зоря - ЦСКА: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:52 2979
Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:55 3463
Ротань оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2023
Сьогодні 10:58 476
Реал - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:31 1264
Де Пена став найкращим гравцем Динамо у матчі з Барселоною
Сьогодні 09:30 352
Шахтар зіграє з Реалом, Шериф Вернидуба прийме Інтер. Розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 350 1
Динамо - Барселона 0:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:12 1286
Баварія та Ювентус достроково вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:41 1215
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Призерка Олімпіади показала жахливу лікарню, де спортсменки проходять обстеження
Призерка Олімпіади показала жахливу лікарню, де спортсменки проходять обстеження Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:16 147
Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить
Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить Harry BettMan
Сьогодні 17:43 215
Народна депутатка від Слуги народу публічно порушує закон і хизується цим
Народна депутатка від Слуги народу публічно порушує закон і хизується цим Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:31 1278 14
Гравці Динамо (U-19) весело відсвяткували перемогу над Барселоною
Гравці Динамо (U-19) весело відсвяткували перемогу над Барселоною Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:38 502
Динамо не перемагає іспанські клуби в єврокубках протягом 20 матчів
Динамо не перемагає іспанські клуби в єврокубках протягом 20 матчів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:33 244
Усик зіграв у футбол зі збірною ветеранів українського футболу
Усик зіграв у футбол зі збірною ветеранів українського футболу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:13 377
Paparazzi: Олімпійську чемпіонку запідозрили у романі з Ді Капріо
Paparazzi: Олімпійську чемпіонку запідозрили у романі з Ді Капріо Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:52 856 1
Готові до матчу: Шахтар провів тренування на Сантьяго Бернабеу
Готові до матчу: Шахтар провів тренування на Сантьяго Бернабеу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:01 275
Фаті забиває у ворота Динамо та виводить Барселону вперед
Фаті забиває у ворота Динамо та виводить Барселону вперед Андрій Твердохліб
Вчора 23:42 1639
Футболісти Динамо (U-19) влаштували Барселоні Хелловін
Футболісти Динамо (U-19) влаштували Барселоні Хелловін Андрій Твердохліб
Вчора 23:00 1095
Світоліна та Беленюк виступили експертами на матчі Динамо - Барселона
Світоліна та Беленюк виступили експертами на матчі Динамо - Барселона Андрій Твердохліб
Вчора 22:47 715
Нападник Динамо (U-19) знищив захист Барселони та забив шикарний гол
Нападник Динамо (U-19) знищив захист Барселони та забив шикарний гол Андрій Твердохліб
Вчора 18:47 3983
Легенда дня. Рівно 16 років тому Мессі вперше забив гол у Лізі чемпіонів
Легенда дня. Рівно 16 років тому Мессі вперше забив гол у Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 18:41 366
Школа беттінгу: Ставимо на Барселону. Вболіваємо за Барселону
Школа беттінгу: Ставимо на Барселону. Вболіваємо за Барселону Harry BettMan
Вчора 18:00 533
Мрія Поворознюка: у Росії фанатів Динамо посадили до клітки в матчі регулярного чемпіонату
Мрія Поворознюка: у Росії фанатів Динамо посадили до клітки в матчі регулярного чемпіонату Андрій Дунець
Вчора 17:49 655
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:52 Футбол Ньюкасл знайшов альтернативу Емері 37
18:33 Футбол Мудрик у старті Шахтаря на матч Ліги чемпіонів проти Реала 140
18:30 Футбол Фоторепортаж: Динамо - Барселона (0:1) 102
18:27 Теніс Костюк знялась з останнього турніру WTA у сезоні 184 1
18:16 Блог Призерка Олімпіади показала жахливу лікарню, де спортсменки проходять обстеження 148
18:14 Хокей УХЛ викрила гравця Сокола у підробці документів 253
18:05 Футбол Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE 1791
18:00 Футбол Ювентус - Фіорентина: Де дивитися матч Серії А 116
17:58 Футбол Емері відмовився очолити Ньюкасл 252
17:45 Теніс Лопатецька успішно стартувала на турнірі ITF в Естонії 167
17:43 Блог Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить 217
17:32 Футбол Реал U-19 - Шахтар U-19 1:0. Огляд матчу 209
17:31 Футбол Інгулець - СК Дніпро-1: Де дивитися матч УПЛ 140
17:12 Футбол Погба хоче повернутися у Ювентус 174
17:00 Інше Гран-прі Мексики: Де дивитися етап Формули-1 247
16:59 Теніс Марченко поступився у другому колі турніру у Бергамо 193
16:50 Футбол Шахтар поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА 281
16:33 Футбол Колос - Шахтар: Де дивитися матч УПЛ 302
16:29 Футбол Аль-Садд висунув ультиматум Барселоні через Хаві 374
16:12 Футзал Ураган дізнався суперників у еліт-раунді Ліги чемпіонів з футзалу 306
16:00 Футбол Спеція - Торіно: Де дивитися матч Серії А 197
15:58 Футбол Сульшер порівняв Роналду в МЮ з Джорданом у Чикаго 274
15:52 Футбол Ліга конференцій. Зоря - ЦСКА: онлайн-трансляція 2979
15:44 Футбол Степаненко: Хотів спробувати рівень європейського футболу 301
15:31 Блог Народна депутатка від Слуги народу публічно порушує закон і хизується цим 1284 14

Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить

Сьогодні 17:43 Harry BettMan 217 0
BettMan дає прогноз на другий день 4-го туру Ліги Чемпіонів
Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить
BettMan не вірить в Шахтар
#Школа беттінгу, #BettMan

Хеллоу еврібаді, з вами BettMan. Коротко підіб’ємо підсумки вчорашнього прогнозу і побіжимо аналізувати сьогодення. Мій експрес зіграв, хоча по правді кажучи, у своїй професійній діяльності я ними не користуюсь. Роблю лише моно-ставки, але у цьому блозі буду собі це дозволяти.

Вчора я зробив ставку на те, що три суперклуби, Баварія, Барса та Челсі не програють. Всі три події відбулися згідно із прогнозом і навіть із перестраховкою, яка точно знадобилася у двох з трьох випадків.

Баварія - Бенфіка, 5-2 (прогноз: Бавария не програє)
Так все і сталося, абсолютно без нервів. Це був 100% виграшний варіант.

Мальме - Челсі, 0-1 (прогноз: Челсі не програє)
Челсі дуже довго буксувало, не використовуючи моменти і все через відсутність Лукаку та Вернера. Тому ось вам важлива порада на майбутнє: завжди аналізуйте склади команд на сайті flashscore.com. Там можна заздалегідь побачити хто точно не зіграє у грі, або хто з гравців знаходиться під питанням. І вже перед самою грою треба подивитись стартові склади та потенційні заміни.

Динамо - Барселона, 0-1 (прогноз: Барса не програє)
Тут були певні гойдалки. Барса не реалізувала свої моменти на старті, потім її дірява оборона дала непогані нагоди динамівцям, але клас є клас і він дався взнаки. Тож якби Динамо і забило б до перерви, я впевнений, що каталонці б мінімум зрівняли б рахунок у другому таймі.

Ось вам скрін і погнали далі.

Сьогодні другий день 4-го раунду групового турніру Ліги Чемпіонів і я готовий поставили вже на чотири матчі. Вчора до свого долара я додав 24 центи і сьогодні все це поставив на новий експрес.

Почнемо з гри Реал - Шахтар.
На думку букмекерів, донеччанам взагалі нічого не світить. Найвірогідніші рахунки ось такі: 2-0 (кф = 7.00), 3-0 (кф = 7.50), 1-1 (кф = 12.00), 0-1 (кф = 26.00). Як бачите, віри у дива від Шахтаря немає взагалі. То ж має бути перемога королівського клубу (кф = 1.22), але я, як завжди, страхуюсь від можливих несподіванок і обираю варіант, що Реал не програє (кф = 1.04).

Переходимо до, поки що, головної сенсації поточної Ліги Чемпіонів, а саме тираспольского Шерифа, який буде приймати міланський Інтер. Букмекери, судячи з їх лінії, вважають, що італійці сьогодні впевнено вирішать проблеми свого становища у групі. Найвірогідніші рахунки ось такі: 0-2 (кф = 7.00), 0-1 (кф = 7.50), 1-2 та 0-3 (кф = 8.50), 1-1 (кф = 10.00), 1-0 (кф = 20). Здається, що став на перемогу Інтера і все буде гаразд, але ми з вами маємо тримати в голові, що Шериф буде грати перед рідними трибунами, де він цьогоріч тільки перемагав (над Шахтарем і Реалом).Тому я традиційно не ставлю на перемогу фаворита (кф = 1.28), а лише на те, що він не програє (кф = 1.05).

Так само я міркую по ще двох парах, де на мою думку все має скластися добре для господарів поля: МанСіті - Брюгге та Спортінг - Бешікташ. Хоча я вірю у потенційні перемоги приймаючої сторони, та все ж, ставлю на те, що вони не програють: МанСіті (кф = 1.012), Спортінг (кф = 1.071).

Залишаю скрін зі ставкою на підтвердження своїх слів.

Чотири інші пари: Мілан - Порто, Дортмунд - Аякс, Ліверпуль - Атлетіко та Лейпціг - ПСЖ, вважаю доволі непередбачуваними і холоднокровно залишаю осторонь. Бо мені не потрібні проблеми - мені потрібні лише гроші і задоволення від їх отримання. Бо це ж дуже круто - дивитися футбол і відчувати, що топ-зірки працюють на твій гаманець :-)

А які ставки робите сьогодні ви? Пишіть в коментарях, мені цікаво!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()