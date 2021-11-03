Шахтарю, як і Динамо, нічогісенько не світить

BettMan дає прогноз на другий день 4-го туру Ліги Чемпіонів

Хеллоу еврібаді, з вами BettMan. Коротко підіб’ємо підсумки вчорашнього прогнозу і побіжимо аналізувати сьогодення. Мій експрес зіграв, хоча по правді кажучи, у своїй професійній діяльності я ними не користуюсь. Роблю лише моно-ставки, але у цьому блозі буду собі це дозволяти.

Вчора я зробив ставку на те, що три суперклуби, Баварія, Барса та Челсі не програють. Всі три події відбулися згідно із прогнозом і навіть із перестраховкою, яка точно знадобилася у двох з трьох випадків.



Баварія - Бенфіка, 5-2 (прогноз: Бавария не програє)

Так все і сталося, абсолютно без нервів. Це був 100% виграшний варіант.

Мальме - Челсі, 0-1 (прогноз: Челсі не програє)

Челсі дуже довго буксувало, не використовуючи моменти і все через відсутність Лукаку та Вернера. Тому ось вам важлива порада на майбутнє: завжди аналізуйте склади команд на сайті flashscore.com. Там можна заздалегідь побачити хто точно не зіграє у грі, або хто з гравців знаходиться під питанням. І вже перед самою грою треба подивитись стартові склади та потенційні заміни.

Динамо - Барселона, 0-1 (прогноз: Барса не програє)

Тут були певні гойдалки. Барса не реалізувала свої моменти на старті, потім її дірява оборона дала непогані нагоди динамівцям, але клас є клас і він дався взнаки. Тож якби Динамо і забило б до перерви, я впевнений, що каталонці б мінімум зрівняли б рахунок у другому таймі.

Ось вам скрін і погнали далі.

Сьогодні другий день 4-го раунду групового турніру Ліги Чемпіонів і я готовий поставили вже на чотири матчі. Вчора до свого долара я додав 24 центи і сьогодні все це поставив на новий експрес.

Почнемо з гри Реал - Шахтар.

На думку букмекерів, донеччанам взагалі нічого не світить. Найвірогідніші рахунки ось такі: 2-0 (кф = 7.00), 3-0 (кф = 7.50), 1-1 (кф = 12.00), 0-1 (кф = 26.00). Як бачите, віри у дива від Шахтаря немає взагалі. То ж має бути перемога королівського клубу (кф = 1.22), але я, як завжди, страхуюсь від можливих несподіванок і обираю варіант, що Реал не програє (кф = 1.04).

Переходимо до, поки що, головної сенсації поточної Ліги Чемпіонів, а саме тираспольского Шерифа, який буде приймати міланський Інтер. Букмекери, судячи з їх лінії, вважають, що італійці сьогодні впевнено вирішать проблеми свого становища у групі. Найвірогідніші рахунки ось такі: 0-2 (кф = 7.00), 0-1 (кф = 7.50), 1-2 та 0-3 (кф = 8.50), 1-1 (кф = 10.00), 1-0 (кф = 20). Здається, що став на перемогу Інтера і все буде гаразд, але ми з вами маємо тримати в голові, що Шериф буде грати перед рідними трибунами, де він цьогоріч тільки перемагав (над Шахтарем і Реалом).Тому я традиційно не ставлю на перемогу фаворита (кф = 1.28), а лише на те, що він не програє (кф = 1.05).

Так само я міркую по ще двох парах, де на мою думку все має скластися добре для господарів поля: МанСіті - Брюгге та Спортінг - Бешікташ. Хоча я вірю у потенційні перемоги приймаючої сторони, та все ж, ставлю на те, що вони не програють: МанСіті (кф = 1.012), Спортінг (кф = 1.071).

Залишаю скрін зі ставкою на підтвердження своїх слів.





Чотири інші пари: Мілан - Порто, Дортмунд - Аякс, Ліверпуль - Атлетіко та Лейпціг - ПСЖ, вважаю доволі непередбачуваними і холоднокровно залишаю осторонь. Бо мені не потрібні проблеми - мені потрібні лише гроші і задоволення від їх отримання. Бо це ж дуже круто - дивитися футбол і відчувати, що топ-зірки працюють на твій гаманець :-)

А які ставки робите сьогодні ви? Пишіть в коментарях, мені цікаво!

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