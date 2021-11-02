Школа беттінгу: Ставимо на Барселону. Вболіваємо за Барселону

Експерт Школи беттінгу BettMan радить ставити на Барселону і вболівати за неї ж

Привіт піпл, з вами BettMan. За пару годин стартує 4-й тур Ліги Чемпіонів і сьогодні проведемо перше практичне заняття. Футбол - це далеко не найкращий вид спорту для заробляння грошей, але тренуватись будемо саме на його прикладі. Адже більшість населення вважає, що знає все про цю гру. Диванних експертів у нас вистачає, а от справжніх фахівців - одиниці.

Для початку розберу кілька матчів, які сьогодні відбудуться. Після цього проаналізую коефіцієнти і побудую три стратегії ставок: одну обережну, другу більш ризиковану і третю… назвемо її аматорською, найбільш розповсюдженою :-)

Загалом у всіх букмекерських компаній коефіцієнти +/- однакові, але особисто я користуюся даними провідної світової контори з Британії. Рекламувати її не буду - бо мені за це не платять, а от цифри з її сайту наведу. До того ж я зроблю скрін своєї ставки і фахівці здогадаються, де саме вона зроблена.

Тож погнали! І почнемо з гри Динамо Київ - Барса.

Якщо навчитися правильно читати лінію букмекерів, то там можна легко знайти підказку результату гри. У розділі “Рахунок матчу” експерти спрогнозували, що найбільш вірогідним результатом буде або перемога Барси 1-0 (кф = 7.50), або нічия 1-1 (кф = 7.50), або перемога Барси 2-0 (кф = 8.00). Тобто, на думку фахівців, Барса має не програти і загалом буде забито не більше двох м’ячів.

Звісно ж, це лише прогноз і статися може все, що завгодно. Наприклад результативна нічия 4-4, але вірогідність такого результату за думкою тих же букмекерів - 201 до 1.



Коефіцієнти зараз такі:

1 (перемога господарів) кф = 5.00

Х (нічия) кф = 3.90

2 (перемога гостей) кф = 1.66

1Х (господарі не програють) кф = 2.10

2Х (гості не програють) кф = 1.16

12 (перемога будь-кого) кф = 1.25

Мій перший прогноз (обережний): Барса вища за класом і не має програвати цю гру. Кф. = 1.16

Другий прогноз (більш ризикований): Барса має перемогти, адже у минулому матчі Динамо “відскочило” малою кров’ю. І сьогодні має йти вперед і більше розкриється, а значить більше получить від мастеровитиго суперника. кф = 1.66

Третій прогноз (ламерський): В перемогу Динамо можуть повірити лише ортодокси, романтики чи авантюристи. кф = 5.00 - це саме для вас :-)

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Наступна гра нашої групи: Баварія - Бенфіка!

Тут підказка від “буків” по рахунку: найбільш вірогідні результати такі:

перемога Баварии 2-0, кф = 8.00

перемога Баварии 3-0, кф = 8.00

нічия 1-1, кф = 15.00.

Ці цифри говорять про те, що експерти не вірять навіть у нічию. Але… як кажуть, є одне але. Минулої середи Баварія несподівано вилетіла з Кубка Німеччини, програвши 0-5 Менхенгладбаху. Грали мюнхенці основним складом і були реально декласовані. Мене це насторожує. Якби не ця поразка, я б спокійно ставив би на Мюнхен. А так, від мене прогноз буде такий:

Мій перший прогноз (обережний): Ставлю на непрограш Баварії. Кф. = 1.025

Другий прогноз (більш ризикований): Перемога Баварії, кф = 1.14

Третій прогноз (ще більш ризикований): Якщо ви ортодоксальний фанат Баварії і впевнені в тому, що вона виграє з різницею більше ніж у 3 м’ячі, ставте на тотал забитих м’ячів більше 2,5. Кф = 1.28

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Так само як і у випадку з Баварією, я готовий поставити на непрограж Челсі проти Мальме. Кф = 1.03

Решту сьогоднішніх матчів я вважаю доволі непередбачуваними, бо в них або рівні суперники (Аталанта - МанЮ), або нестабільні колективи, стосовно яких важко зрозуміти, чого очікувати.

Моя персональна філософія у зароблянні на ставках - краще обирати найменш ризикові події, і тоді на довгій дистанції ви отримаєте заробіток. А той, хто женеться за великими коефіцієнтами, сьогодні може швидко підняти гроші, а завтра зіл’є їх так само швидко. Тому букмекерські контори і зазивають початківців великими коефіцієнтами і швидко “прибивають” саме ними.

Зазвичай я взагалі не ставлю на події, коефіцієнти на які вищі за 1.03. Це дозволяє мені прогнозовано збільшувати мій банкрол приблизно у 2,0-2,5 рази на місяць. Щоб зрозуміти, як це виходить, візьміть ексель- чи гуглдок таблицю і розрахуйте, як зростатиме ваш банкрол, якщо кожного дня збільшувати його на кф = 1.03.

Я розглядаю ставки не як розвагу, а як інвестиції. І вам раджу робити так само. Викладаю скрін ставки в 1 бакс, яку я зробив щойно. Хтось скаже: 1 бакс - це не ризик, але для мене, при наявності ставки на Барсу з кф = 1.16 - це зовсім не так. Бо я дійсно не хочу ризикувати і програвати навіть цей долар.

Якщо ви вважаєте, що знаєтесь на ставках краще за мене, то давайте - розірвіть мене в коментарях :-) Мені буде цікаво почитати ваші прогнози та думки. Найбільш цікаві з них я завтра навіть прокоментую, коли буду давати рекомендації на ще один matchday Ліги Чемпіонів. А поки тікайте з роботи, бо скоро по тєлєку футбол, а вам ще тре забігти за пивом і чіпсами.



P.S. І хоч я корінний киянин, який все життя вболівав за Динамо, зробивши ставку на користь Барси, я буду вболівати сьогодні саме за неї. Адже для мене ставки - це крута робота, яка приносить задоволення і гроші.

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