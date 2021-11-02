Джерело - Чемпіон.
Гравці Динамо (U-19) влаштували свято Хелловіна після перемоги в Юнацькій лізі УЄФА над однолітками Барселони.
"Час веселитися", - підписав фото в Інстаграм Назар Волошин.
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Юні динамівці за два тури до завершеня групового етапу гарантували собі місце в плей-оф. Підопічні Костюка очолюють турнірну таблицю групи E, набравши 10 очок у чотирьох матчах.
Нагадаємо, нападник юнацької команди Динамо Діалло забив шикарний гол і очолив гонку бомбардирів ЮЛУ.
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