Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо (U-19) влаштували свято Хелловіна після перемоги в Юнацькій лізі УЄФА над однолітками Барселони.

"Час веселитися", - підписав фото в Інстаграм Назар Волошин.

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Юні динамівці за два тури до завершеня групового етапу гарантували собі місце в плей-оф. Підопічні Костюка очолюють турнірну таблицю групи E, набравши 10 очок у чотирьох матчах.

Нагадаємо, нападник юнацької команди Динамо Діалло забив шикарний гол і очолив гонку бомбардирів ЮЛУ.

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