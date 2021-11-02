Іспанські ЗМІ вкотре зганьбилися з написанням прізвищ гравців Динамо

Джерело - Чемпіон.

Напередодні матчу 4 туру Ліги чемпіонів між Динамо та Барселоною іспанське видання sport.es виклало свій варіант стартових складів команд на гру.

Вийшло не дуже. Журналісти неправильно вказали прізвища деяких гравців Динамо, а саме Бойка, Нещерета та Шапаренка, написавши натомість "Beyko", "Neshcherat" та "Shparenko".

Додамо, що таке з іспанською пресою відбувається не вперше. Торік, перед матчем збірних Іспанії та України, піренейці також перекручували прізвища наших футболістів.

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