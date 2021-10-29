Дівчина дня. Запальна брюнетка з вогняним інстаграмом - Аліна Буяльська

Джерело - Чемпіон.
Вранці 29 жовтня дружна півзахисника Динамо Віталія Буяльського - Аліна, народида хлопчика. Кілька останніх місяців дівчина хизувалася відвертими світлинами з животиком.
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Також у соціальній мережі дівчина дає поради своїм підписницям щодо косметики, харчування та розповідає про відпочинки на екзотичних островах.
Взагалі, Інстаграм Буяльської - вогонь.
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