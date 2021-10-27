Російський боксер, що вбив ведмедя, вийшов з коми

Джерело - Чемпіон.

Російський боксер Ілля Медведєв, який пережив напад ведмедя, вийшов із коми.

Про це тренер спортсмена Дмитро Косенко розповів агентству РІА Новини.

"Ілля вийшов з коми, він прийшов до тями. Він спілкується, навіть пересувається. Але він приймає добрі знеболювальні. Наразі його готують до чергової операції. При цьому він зазначив, що лікарі поки не роблять прогнозів щодо термінів повного відновлення спортсмена. "Все залежить від процесу лікування, у майбутньому його можуть перевести на амбулаторне лікування, щоб він перебував удома. У нього триває запальний процес від ран, не спадає температура. Лікарі спостерігають, щоб не було жодних заражень та запалень", - сказав Косенко.

20 жовтня стало відомо, що 23-річний спортсмен, повертаючись з риболовлі в компанії двох друзів, зазнав нападу ведмедя. Один із супутників боксера загинув на місці. Сам боксер зміг завдати тварині кілька смертельних ударів ножем, але при цьому отримав рвані рани голови та кінцівок. Третій рибалка не постраждав. Він зумів на човні доставити пораненого Медведєва до лікарні.

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