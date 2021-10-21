З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації

Джерело - Чемпіон.

23-річний боксер Ілля Медведєв вбив ножем дикого ведмедя в Тюменській області. Тварина напала на спортсмена і двох його супутників, коли вони поверталися з риболовлі на річці Іртиш.

Як повідомляє телеграм-канал Shot, ведмідь убив 48-річного чоловіка, а потім накинувся на боксера, який кілька разів ударив дикого звіра ножем. Спортсмен убив ведмедя, але отримав серйозні рани. Під час боротьби з диким тваринам Медведєв серйозно постраждав, отримавши рани голови і кінцівок. Третій рибалка не постраждав - він доставив Медведєва на човні до медичного пункту. Зараз боксер у важкому стані перебуває в реанімації.

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