Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко вшанував пам'ять свого тренера Емануеля Стюарда.

Український боксер у Facebook опублікував пост, в якому залишив послання фахівцю.

"Я думаю про вас досить часто. Я особливо шаную вашу пам'ять в день вашої смерті.

Спасибі, Емануель Стюард, за той час, що ми провели разом. Спасибі, що ви мій наставник і заохочуєте мою любов до цього чудового виду спорту - боксу. Пам'ять про вас залишається незабутньою", - написав Кличко.