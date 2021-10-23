 Мотогонщик ледь не вбився під час аварії, а потім його ледь не вбило мотоциклом. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Помер колишній гравець збірної СРСР Морозов
Вчора 09:28 2552 1
УПЛ. Металіст 1925 розгромив Інгулець у 12 турі
Вчора 21:22 468
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу
Вчора 19:36 9161
УПЛ. Десна зіграла внічию з Олександрією у 12 турі
Вчора 18:57 386
Кіченок вийшла у парний фінал турніру у Москві
Вчора 18:25 592 1
Легенда Металіста оголосив про завершення кар'єри
Вчора 17:53 981
Костюк та Кіченок вийшли у фінал турніру в Іспанії
Вчора 17:40 1184 2
Ковтун - бронзовий призер чемпіонату світу в Японії
Вчора 17:27 949
Матчі 12 туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання
Вчора 16:54 899
Ярмоленко і Чередінов - почесні громадяни Чернігівщини
Вчора 14:53 399
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Королю футболу Пеле - 81
Королю футболу Пеле - 81 Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:45 3156
Мотогонщик ледь не вбився під час аварії, а потім його ледь не вбило мотоциклом
Мотогонщик ледь не вбився під час аварії, а потім його ледь не вбило мотоциклом Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:13 186
Російський боксер знаходиться в реанімації після сутички з ведмедем
Російський боксер знаходиться в реанімації після сутички з ведмедем Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:18 236 1
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу Максим Буйдин
Вчора 19:36 9161
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження Андрій Дунець
Вчора 13:43 790
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс Андрій Твердохліб
Вчора 12:40 487
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків Віктор Слюсаренко
Вчора 00:34 945
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА Віктор Слюсаренко
21.10.2021 23:27 1130
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19 Віктор Слюсаренко
21.10.2021 21:50 679
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму Віктор Слюсаренко
21.10.2021 19:09 1383
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження Віктор Слюсаренко
21.10.2021 17:50 1116
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
21.10.2021 15:35 969
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
21.10.2021 15:22 2398 2
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
21.10.2021 14:05 674
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста Віктор Слюсаренко
21.10.2021 12:48 594
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації Віктор Слюсаренко
21.10.2021 11:48 8747
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА Віктор Слюсаренко
21.10.2021 10:35 488
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою Віктор Слюсаренко
21.10.2021 09:18 1992
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста Віктор Слюсаренко
21.10.2021 07:31 2407
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги Віктор Слюсаренко
20.10.2021 20:37 531
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:45 Блог Королю футболу Пеле - 81 3179
14:44 Футбол Тухель: Мені легше тренувати Лукаку, ніж Мбаппе і Неймара 107
14:25 Футбол Піке: Результат в Ель Класіко дорожчий, ніж три очки 186
14:13 Блог Мотогонщик ледь не вбився під час аварії, а потім його ледь не вбило мотоциклом 195
14:11 Футбол Мессі попросив ПСЖ купити Агуеро 188
13:55 Футбол Сент-Етьєн - Анже 2:2. Огляд матчу 117
13:39 Футбол УПЛ. Верес - Маріуполь: Стартові склади команд 167
13:25 Хокей. УХЛ Рулав Одд - Маріуполь 2:1. Огляд матчу 201
13:18 Блог Російський боксер знаходиться в реанімації після сутички з ведмедем 247 1
13:13 Футбол Тренер Марселя: Мессі – найкращий гравець світу 206
12:55 Футбол Сампдорія - Спеція 2:1. Огляд матчу 172
12:44 Футбол Роналду назвав свою роль у Манчестер Юнайтед 245
12:25 Гімнастика Верняєв емоційно відреагував на медаль Ковтуна 410
12:12 Футбол Тренер Інгульця: Команда не показує того результату, на який розраховували 222
11:55 Футбол Майнц - Аугсбург 4:1. Огляд матчу 188
11:41 Теніс Перша ракетка світу Барті пропустить Підсумковий турнір 317
11:27 Футбол Дуелунд травмувався у чемпіонаті Нідерландів 284
11:12 Футбол Жеребкування Ліги націй УЄФА: Збірна України - у першому кошику дивізіону В 678
10:55 Футбол Арсенал - Астон Вілла 3:1. Огляд матчу 202
10:41 Футбол Бакалов: 12 футболістів ЛНЗ захворіли на коронавірус 304
10:27 Футбол Конте готовий очолити Манчестер Юнайтед 406
10:13 Футбол Бускетс: Матч проти Реала дуже важливий 291
09:57 Хокей Олімп - Сокіл 4:1. Огляд матчу Континентального кубка 379
09:41 Футзал Жіноча збірна України з футзалу знищила Бельгію у відборі на Євро-2022 474
09:27 Футбол Стало відомо, скільки заробляють лідери Карпат 896

Мотогонщик ледь не вбився під час аварії, а потім його ледь не вбило мотоциклом

Сьогодні 14:13 Андрій Твердохліб 195 0
Мотогонщик ледь не вбився під час аварії, а потім його ледь не вбило мотоциклом

Джерело - Чемпіон.

На черговому етапі мотоперегонів British Superbikes сталая аварія, яка ледь не призвела до сташних наслідків. Один із мотогонщиків вилетів за межі траси, а коли підвівся, його ледь не вбило іншим мотоциклом, який настигла та ж участь. Під час інциденту за межі траси вилетіло кілька пілотів, а особливо небезпеку для оточуючих складали мотоцикли, які хаотично розліталися в різному напрямку на шаленій швидкості.

На щастя ніхто не постраждав.

Американський гонщик загинув під час спроби встановити рекорд

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()