Джерело - Чемпіон.

На черговому етапі мотоперегонів British Superbikes сталая аварія, яка ледь не призвела до сташних наслідків. Один із мотогонщиків вилетів за межі траси, а коли підвівся, його ледь не вбило іншим мотоциклом, який настигла та ж участь. Під час інциденту за межі траси вилетіло кілька пілотів, а особливо небезпеку для оточуючих складали мотоцикли, які хаотично розліталися в різному напрямку на шаленій швидкості.

На щастя ніхто не постраждав.

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