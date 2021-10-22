Це не Шахтар, і не Динамо

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря на виїзді обіграла ЦСКА (Софія) (1:0) у матчі третього туру групового етапу Ліги конференцій.

Луганчани здобули першу перемогу в турнірі, яка дозволила їм набрати перші очки на груповій стадії. Раніше Зоря поступилася Буді/Глімт (1:3) та Ромі (0:3).

Зоря стала першим українським клубом, що здобув перемогу в поточному сезоні єврокубків на стадії групового етапу.

Нагадаємо, що київське Динамо поступилося Баварії (0:5) і Барселоні (0:1), а також зіграло внічию з Бенфікою (0:1). Донецький Шахтар програв Шерифу (0:2) та мадридському Реалу (0:5), а також зіграв внічию з Інтером (0:0) в Лізі чемпіонів.

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