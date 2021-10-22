 Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків | Блоги | Champion.com.ua
Зоря обіграла ЦСКА у 3 турі Ліги конференції
Вчора 23:55 336
Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря 0:1. Як це було
Вчора 23:54 9344
Мотор переміг Динамо Бухарест у Лізі чемпіонів
Вчора 21:42 311
Збірна України розгромила Фарерські острови у відборі на ЧС-2023
Вчора 20:53 413
Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України
Вчора 20:10 633
10 років потому: Сокіл повертається в єврокубки
Вчора 13:52 745
Україна піднялася на 26-е місце у рейтингу ФІФА
Вчора 12:23 637
Севілья зацікавилася хавбеком Шахтаря
Вчора 12:12 819
Зоря зіграє з ЦСКА. Розклад матчів Ліги конференцій
Вчора 10:16 652
Відома остаточна дата бою Лопеса і Камбососа
Вчора 09:54 1131
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків Віктор Слюсаренко
Сьогодні 00:34 84
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА Віктор Слюсаренко
Вчора 23:27 329
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19 Віктор Слюсаренко
Вчора 21:50 252
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму Віктор Слюсаренко
Вчора 19:09 716
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження Віктор Слюсаренко
Вчора 17:50 525
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
Вчора 15:35 461
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
Вчора 15:22 1392 2
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
Вчора 14:05 384
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста Віктор Слюсаренко
Вчора 12:48 338
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації Віктор Слюсаренко
Вчора 11:48 5509
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА Віктор Слюсаренко
Вчора 10:35 321
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою Віктор Слюсаренко
Вчора 09:18 1367
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста Віктор Слюсаренко
Вчора 07:31 2056
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги Віктор Слюсаренко
20.10.2021 20:37 370
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо Віктор Слюсаренко
20.10.2021 20:23 490
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком Віктор Слюсаренко
20.10.2021 19:29 960 1
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
20.10.2021 16:44 11762
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
20.10.2021 12:58 2162
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів Андрій Дунець
20.10.2021 11:49 1686
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців Віктор Слюсаренко
20.10.2021 11:08 667
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:34 Блог Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків 89
00:19 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE 212
00:06 Футбол Гент з Безусом переміг Партизан. Результати 3 туру Ліги конференції 161
00:00 Футбол Вест Гем з Ярмоленком розгромив Генк. Результати 3 туру Ліги Європи 514
21 Жовтня 2021
23:55 Футбол Зоря обіграла ЦСКА у 3 турі Ліги конференції 336
23:54 Футбол Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря 0:1. Як це було 9344
23:30 Футбол В Україні транслюватимуть матчі МЛС 172
23:27 Блог Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА 333
23:11 Футбол Буде-Глімт – Рома 6:1. Огляд матчу Ліги конференції 320
22:54 Футбол Три ТОП-клуби намагалися підписати зірку Барселони 240
22:41 Футбол Вітесс – Тоттенгем 1:0. Огляд матчу 167
22:28 Футбол Фонсека провів успішні перемовини з Ньюкаслом 256
22:09 Футбол Баєр врятувався у матчі з Бетісом, нічия Лаціо та Марселя. Результати 3 туру Ліги Європи 321
22:06 Пряма трансляція Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 2327
21:56 Футбол Буде-Глімт знищив Рому, ПАОК з голом Сідклея обіграв Копенгаген у 3 турі Ліги конференції 480
21:50 Блог Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19 253
21:42 Гандбол Мотор переміг Динамо Бухарест у Лізі чемпіонів 311
21:32 Хокей. УХЛ Дніпро в овертаймі дотиснув Білий Барс у 12 турі УХЛ 167
21:14 Баскетбол Будівельник в овертаймі переграв Тернопіль у Суперлізі 191
20:53 Футбол Збірна України розгромила Фарерські острови у відборі на ЧС-2023 413
20:45 Футбол Скрипник назвав стартовий склад Зорі на матч проти ЦСКА 408
20:26 Футбол ХІК - Маккабі 0:5. Огляд матчу 269
20:10 Футбол Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України 633
19:56 Футбол УЄФА назвала команду тижня Ліги чемпіонів 509
19:46 Футбол Барселона хоче перехопити трансферну ціль Реала 422

Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків

Сьогодні 00:34 Віктор Слюсаренко 89 0
Це не Шахтар, і не Динамо
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків
#Зоря, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря на виїзді обіграла ЦСКА (Софія) (1:0) у матчі третього туру групового етапу Ліги конференцій.

Луганчани здобули першу перемогу в турнірі, яка дозволила їм набрати перші очки на груповій стадії. Раніше Зоря поступилася Буді/Глімт (1:3) та Ромі (0:3).

Зоря стала першим українським клубом, що здобув перемогу в поточному сезоні єврокубків на стадії групового етапу.

Нагадаємо, що київське Динамо поступилося Баварії (0:5) і Барселоні (0:1), а також зіграло внічию з Бенфікою (0:1). Донецький Шахтар програв Шерифу (0:2) та мадридському Реалу (0:5), а також зіграв внічию з Інтером (0:0) в Лізі чемпіонів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()