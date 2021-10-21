Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу

Джерело - Мегого.

Футбольний коментатор медіасервісу MEGOGO Сергій Лук'яненко на початку репортажу матчу 3-го туру Ліги Європи між Спартаком та Лестером категорично та зрозуміло розповів про своє ставлення до країни-агресора:

Додамо, що сам поєдинок завершився з рахунком 3:4 на користь англійського клубу.

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