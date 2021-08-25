Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців

24 серпня відкрилися Паралімпійські ігри-2020 у Токіо. Традиційно на церемонії відкриття відбувся парад всіх збірних-учасниць. Але представники ПКР (Паралімпійський комітет Росії) знайшли привід обуритися.

Як повідомляє російський журналіст Дмітрій Губєрнієв, після параду команд спортсмени зі збірної України випадково опинилися поруч із представниками ПКР і вирішили через це покинути захід. Ось, що сказав Губєрнієв:

"Як повідомляють наші спортсмени, наша команда розташувалася біля збірної України. Звісно, наші привітали українську делегацію. А от далі почалося... Керівник Паралімпійського комітету України буквально наказав своїм спортсменам йти! Мовляв, всім треба відпочивати, треба йти з церемонії. Ви уявляєте, до якого ступеня маразму можна дійти? Що ви робите, безумці! Мені шкода спортсменів. Вони пішли з церемонії, щоб не стояти поруч із росіянами. Хто зупинить цих маразматиків?"

Щоправда, Дмітрій Губєрнієв у своїй промові чомусь не став називати кількість квадратних кілометрів території України, яку окупувала його країна, та кількість українців, яку також вбила його країна у ході окупації цих територій.

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