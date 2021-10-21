Джерело - Чемпіон.

20 жовтня після матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи Спартак - Лестер (3:4) постраждав журналіст РБК.

Працівника ЗМІ, який вів зйомку біля віп-входу на стадіон Відкриття Банк Арена, побив уболівальник московського клубу.

Вболівальник, незадоволений тим, що його знімають, завдав журналістові декілька ударів в голову, після чого нападника змогли відтягнути колеги потерпілого.

Нападника затримали. Разом з потерпілим його відвели в поліцейську дільницю.

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