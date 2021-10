Голкіпер Гленторана вирішив власноруч поквитатися з одноклубником за результативну помилку.

Жорстокий інцидент трапився під час матчу 9-го туру чемпіонату Північної Ірландії між Глентораном та Колрейном.

На 80-й хвилині, коли рахунок був 2:1 на користь господарів, гравець Гленторана Боббі Бернс припустився помилки в центрі поля - гості провели швидку контратаку та зрівняли рахунок у зустрічі.

Це викликало шалений напад люті у воротаря Гленторана Аарона Маккері. Він моментально підбіг до Бернса та повалив його на газон. Після цього 29-річний голкіпер протягнув свою жертву по землі, поки інші футболісти Гленторана не зупинили його.

Арбітр поєдинку без роздумів показав Маккері червону картку та вилучив його з поля.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP