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Конфлікт між тренерами у матчі УПЛ ледь не переріс у бійку

Сьогодні 18:24 Віктор Слюсаренко 765 0
арячий епізод з матчу Олександрія - Ворскла
Конфлікт між тренерами у матчі УПЛ ледь не переріс у бійку
#Олександрія, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

17 жовтня на стадіоні Ніка в Олександрії Ворскла здобула важку перемогу над командою Юрія Гури - 2:1.

Поєдинок був дуже багатий на події: Ковалець отримав страшну травму, були видалення, одне з яких привертає особливу увагу.

На 77-й хвилині гравець Олександрії Кожушко побачив перед собою другу жовту картку. Цей епізод спровокував конфлікт між тренерами. Асистент Юрія Гури Сергій Локтіонов почав щось доводити арбітрам і Юрію Максимову. Коуч полтавців агресивно відреагував на випад колеги й попрямував розібратися. Наблизившись до Локтіонова, який перебував за невисоким парканом, Максимов замахнувся, але не вдарив суперника (відео інциденту за посиланням).

Асистент головного рефері підказав, що Максимова потрібно видалити. Факт червоної картки ще більше розлютив коуча полтавців, і він побіг з'ясовувати стосунки з Локтіоновим, але той стрімко покинув зону конфлікту.

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