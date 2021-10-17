Джерело - Чемпіон.
Український легковаговик Денис Берінчик проводить тренувальний збір у Буковелі, де під керівництвом свого тренера Єгора Голуба виконує різноманітні вправи. Навіть босоніж на вулиці.
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Свій наступний поєдинок Берінчик має провести наприкінці листопада, але ім'я суперника ще й досі невідомо.
Нагадаємо, сьогодні вночі Тарас Шелестюк феєрично повернувся в ринг, нокаутувавши мексиканця Еспану.
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