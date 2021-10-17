Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Денис Берінчик проводить тренувальний збір у Буковелі, де під керівництвом свого тренера Єгора Голуба виконує різноманітні вправи. Навіть босоніж на вулиці.

View this post on Instagram Публикация от K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Свій наступний поєдинок Берінчик має провести наприкінці листопада, але ім'я суперника ще й досі невідомо.

Нагадаємо, сьогодні вночі Тарас Шелестюк феєрично повернувся в ринг, нокаутувавши мексиканця Еспану.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua