Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила порадувати себе новим автомобілем. Вибір впав на елітний позашляховик Mercedes-Benz G-класу.

Новим автомобілем Світоліна похизувалася в інстаграм.

"Мій новий звір", - підписала фотографію з автівкою тенісистка.

Mercedes-Benz G-класу, який обрала собі Світоліна, коштує від 160 тисяч євро. Хоча ціна може бути значно вищою в залежності від комплектації.

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