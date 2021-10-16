Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила порадувати себе новим автомобілем. Вибір впав на елітний позашляховик Mercedes-Benz G-класу.
Новим автомобілем Світоліна похизувалася в інстаграм.
"Мій новий звір", - підписала фотографію з автівкою тенісистка.
Mercedes-Benz G-класу, який обрала собі Світоліна, коштує від 160 тисяч євро. Хоча ціна може бути значно вищою в залежності від комплектації.
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