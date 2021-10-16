Джерело - Чемпіон.

Легендарний Геворг (Джорджіо) Петросян, який має репутацію найкращого кікбоксера світу, був відправлений суперником в глибокий нокаут в головному бою турніру ліги ONE.

У бою за чемпіонський пояс ONE в напівлегкій вазі італієць вірменського походження був битий тайцем Супербоном Банчамеком. У другому раунді у Банчамека пройшов хай-кік, який відправив Петросяна у нокаут.

Це лише друга поразка нокаутом за всю кар'єру 35-річного Петросяна в кікбоксингу, і його перша з 2013 року.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua