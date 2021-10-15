Комітет етики і чесної гри відкрив справу по матчу Ужгород - Кремінь

Джерело - Чемпіон.

Комітет етики і чесної гри УАФ відкрив справу по матчу 11-го туру Першої ліги Ужгород - Кремінь (2:0).

Комітет розгляне епізод в моменті з першим голом Ужгорода, коли футболіст Кременя Віталій Бойко викинув руки вгору і зробив характерний рух, як зазвичай це роблять при святкуванні забитого м'яча.

Відзначається, що аномальних рухів коефіцієнтів в букмекерських конторах з цього матчу не було.

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