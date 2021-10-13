Голкіпер не пропустив жодного гола у кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Збірна Данії посіли перше місце в групі і забезпечили собі участь на чемпіонаті світу в Катарі.

Данці здобули вісім перемог у восьми іграх кваліфікації із загальним рахунком 27:0. Каспер Шмейхель є єдиним голкіпером, який у восьми матчах кваліфікації не пропустив жодного гола.

Касперс гідно продовжує справу свого батька Петера, який був найкращим воротар світу 1992 і 1993 років.

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