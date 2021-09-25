10 років потому: Усик та Джошуа нарешті зустрінуться в ринзі

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 25 вересня 2021 року український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) зустрінеться в рингу з чемпіоном за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Десять років тому при першому погляді на Джошуа в українця звузився погляд і стиснулася щелепа. Я сказав: "Він стане олімпійським чемпіоном", - згадує Усик про те, як він вперше глянув на британця.

Джошуа програв бій, за яким спостерігав Усик. Проте, українець шепнув колегам-бійцям, що британець ще досягне великих успіхів.

У той момент, коли Усик спостерігав за спустошеним Джошуа, вклонившим голову після поразки, він знав, що одного разу їх шляхи перетнуться. Він був правий.

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Передбачення Усика про успіх Джошуа підтвердилося рік потому на Олімпійських іграх. Обидва бійці виграли золоті медалі, і знову ж таки, в Джошуа було щось таке, за чим Усик продовжував стежити. "Я дивився всі його бої", - говорить Усик, - абсолютно кожен його бій".

Проте, захопленість Усика не означає, що він вже придивлявся до Джошуа як до майбутнього суперника. "Я не можу сказати, що мене так вже вразив Ей Джей, - згадує Усик про Олімпіаду, - що мене дійсно вразило, так це наша боксерська команда мрії і наші результати".

Протягом наступних років їх шляхи не перетиналися - Джошуа став дворазовим чемпіоном світу у суперважкій вазі, Усик - абсолютним чемпіоном у крузервейті.

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"Ми вперше дивилися Усика разом одного вечора під час тренувального табору Ей Джея, коли Усик виграв трофей Мухаммеда Алі [на Всесвітній боксерській суперсерії]", - говорить Девід Ганса, що входить до найближчого оточення Джошуа, - я не міг повірити, наскільки сильним був Усик - такий легкий на ногах, б'є протягом 12 раундів. Але Ей Джей не був занадто говірким". Так що Усик був на радарі у Ей Джея.

Немає нічого дивного, що Ентоні Джошуа буде захищати свої титули в бою проти Олександра Усика. Вони не чужі один одному і 10 років потому визначать хто сильніший у ринзі.

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