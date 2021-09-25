 Усик - найкращий суперник Джошуа, але у Ентоні немає шансу на поразку | Блоги | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 11:34 13196
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 11:34 11832
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:36 6767
УПЛ. Колос - Ворскла 0:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 615
УПЛ. Ворскла перемогла Колос у 9 турі
Вчора 21:23 693
Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів
Вчора 16:59 5711
Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі
Вчора 15:52 3118
Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним
Вчора 14:09 2498
Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 12:28 3361
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Вчора 10:54 1977
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку Стас Лысак
Сьогодні 09:26 2549
10 років потому: Усик та Джошуа нарешті зустрінуться в ринзі
10 років потому: Усик та Джошуа нарешті зустрінуться в ринзі Стас Лысак
Сьогодні 08:06 2079
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України Андрій Дунець
Вчора 16:43 1653
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці Андрій Дунець
Вчора 16:22 1398
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі Андрій Дунець
Вчора 14:48 693
Прямі трансляції
Навколо спорту

Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку

Сьогодні 11:42 Стас Лысак 2596 0
Поразка для Ентоні була б "немислимою" на цьому вирішальному етапі кар'єри британської зірки.
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Український важковаговик Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF із британцем Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Олександр - "найкращий" суперник Ентоні Джошуа, але поразка була б "немислимою" на цьому вирішальному етапі кар'єри британської зірки.

  Читайте також: Усик - Джошуа: анонс і прогноз на бій

Усик раніше панував у крузервейті, завоювавши всі титули чемпіона світу, і за свою бездоганну професійну кар'єру ще не зазнав жодної поразки. З точки зору успіху - аматорського і професійного - стилю, він є найкращим бійцем, з яким Ей Джей вийде на ринг. Не всі це розуміють. Люди можуть подумати: "Ей Джей вийде на ринг з крузервейтером", але він найкращий. Він просто переможець протягом усього бою. Усі були приголомшені його переходом у суперважку вагу, але технічно він найкращий.

  АктуальноУсик - Джошуа: онлайн-трансляція

Усик добре тисне на бійців, не роблячи при цьому нічого особливого. Він змушує бійців думати, що він збирається створювати на них тиск, змушує їх наносити удари, які вони не хочуть завдавати, і змушує їх працювати в тому темпі, в якому вони не хочуть працювати. Це те, у чому він дуже сильний, і це те, що він зробив з Тоні Беллью.

Джошуа сподівається зберегти курс на титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, зустрівшись з Тайсоном Ф'юрі, який захищає свій пояс WBC проти Деонтея Вайлдера у Лас-Вегасі 9 жовтня. Скоріше за все Джошуа переможе Усика, але це, безперечно, буде драматичний бій.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()