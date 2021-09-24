Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі

Джерело - Чемпіон.
У матчі сьомого туру Французької Ліги 1 Анже приймав Марсель. Поєдинок звершився із мирним результатом (0:0).
Втім, цього точно не скажеш про фанів команд. Після фінального свистка вболівальники Марселя захотіли з'ясувати стосунки з активними прихильниками господарів. Результат - бійка просто на футбольному полі:
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