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Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця

Сьогодні 21:49 Стас Лысак 2601 0
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 25 вересня 2021 року український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) зустрінеться в рингу з чемпіоном за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Британець незабаром може дізнатися, що колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті має достатню силу, щоб витримувати його удари.

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Усик, такий же золотий медаліст Олімпійських ігор, як і Джошуа. Він швидко пересувається і вміє захищатися. Чемпіону буде дуже важко здобути перемогу над Усиком так само, як і в попередніх поєдинках. Джошуа повинен буде мати конкретний план гри і слідувати йому. Це буде дуже важке завдання. Якщо Ей Джей впорається? Треба віддати йому належне. Тому що стиль бою Усика для нього найскладніший. Навіть якщо українець не буде робити ставку на сильні удари, у нього досить сили, щоб поглинати і витримувати натиск Джошуа. Він буде працювати неймовірно добре.

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Усик не зазнав жодної поразки і не мав ніяких проблем з тих пір, як став професіоналом. Багато хто говорить, що він не показав себе з найкращого боку. Проти Ентоні Джошуа йому доведеться це зробити. Він уже робив це кілька разів, наприклад, на Олімпійських іграх. Він боксер класу "А". Джошуа все ще вчиться на ходу, проходить через досвід. Є елемент несподіванки, бо ми не знаємо, яким вийде Джошуа. Ми знаємо, яким на ринг вийде Олександр Усик, ми просто не знаємо, на якому рівні.

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