Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу

Джерело - Чемпiон.

25 вересня Ентоні Джошуа (24-1) і Олександр Усик (18-0) зійдуться у найочікуванішому поєдинку, який тільки міг запропонувати бійцівський світ у 2021 році.

За лічені дні до бою в Лондоні зібрали найцікавіші думки відомих боксерів, тренерів та промоутерів, які намагаються спрогнозувати бій.

Тайсон Ф'юрі, чемпіон світу у важкій вазі:

- Ентоні Джошуа побив Енді Руїса в реванші, але це не був колишній Енді Руїс. Після перемоги в першому бою він почав пити, гуляти і розпух до 136 кг. Якби Руїс тренувався як слід, я не впевнений, що Джошуа виграв би у нього реванш. Що стосується Усика, це зовсім не важковаговик. Це підкачаний крузервейт. Дерек Чісора легко з'їв всі його найкращі удари в щелепу, а Ентоні Джошуа набагато більший і сильніший Чісори. Джошуа - це 120 кг чистої м'язової маси, і я думаю, цей бій не такий вже і конкурентний. Його намагаються подати таким, але я бачу іншу картину.

Майкл Хантер, ексчемпіон світу в крузервейті, програв Усику 2017 року:

- Вони обидва олімпійські чемпіони, хоча золота медаль Усика мені здається більш заслуженою, тому що у нього не було фактора домашньої Олімпіади, як у Джошуа. Усик виглядає у важкій вазі трохи гірше, ніж я очікував, але в цьому бою, я впевнений, що під тиском він вийде на новий рівень. Дуже незручний суперник для Джошуа, мені здається, бій дійде до рішення, і думаю, воно буде на боці Усика. Хоча Джошуа теж може забрати рішенням в дуже близькому бою.

Тоні Белью, ексчемпіон світу в крузервейті, програв Усику нокаутом 2018-го:

- Усик - винятковий, блискучий боксер, він вимотав мене як ніхто. Жоден суперник у моїй кар'єрі не доводив мене до такого стану втоми. Після 7 раундів я був повністю вичавлений. Його тиск невпинний, він нав'язує свою роботу, і ти не можеш зрозуміти, де він. Коли тобі здається, що він поза дистанцією, - він на дистанції. Коли здається, що він на дистанції, він уже поза нею. Його не впіймати, і це дуже сильно вимотує. За силою удару, звичайно, він не найсерйозніший панчер, але якщо він тебе вимотав так, як мене, йому і не потрібно бути панчером. Потрібна просто точність, щоб довести вирішальний удар. І ця точність у нього є.

Артур Бетербієв, чемпіон світу в напівважкій вазі, двічі програвав Усику в любителях:

- Я вважаю, що Джошуа переможе Усика, тому що він справжній важковаговик. Усик теж хороший боксер. Він зробив суперрезультат в першій важкій вазі, став абсолютним чемпіоном. Молодець в будь-якому випадку. Але я думаю, що виграє Джошуа.

Том Леффлер, промоутер Віталія та Володимира Кличків:

- Це буде відмінний бій. Мені подобається Усик, і я вважаю, що він має найнеординарніші і складні для суперників стилі.Я не знаю, хто працює з Джошуа в якості спаринг-партнерів, але Усик - швидкий боксер, він лівша, який може добре вдарити.

Всі бачили, наскільки Олександр підвищив свій рівень в бою з Гассієвим, він повністю домінував в тому поєдинку. Якщо чесно, мене абсолютно не здивує, якщо Усик влаштує апсет і поб'є Джошуа.

Менні Роблес, екстренер Енді Руїса-молодшого:

- Буде цікаво подивитися, як виступить Джошуа, як він проявить себе проти суперника на кшталт Усика. Олександр - лівша, і, чесно кажучи, я ніколи не бачив Джошуа проти ліворуких боксерів. Не можу пригадати, коли він останній раз бився з лівшею, тим більше з хлопцем такого рівня. Нас чекає чудовий бій.

Я віддаю перевагу Ентоні, тому що я його великий фанат. Але як би там не було, його чекає важкий бій. Це чудове протистояння.

Олександр Гвоздик, український боксер:

- Я чекаю, що Саша буде показувати розумний бокс, а не видовищний. Тому що Саші під силу виграти, але для цього йому потрібно бути дуже швидким, дуже рухливим і дуже розумним. Якщо Саша захоче показати видовище, то, думаю, виграти йому не вдасться.

Я б дав в цьому бою 50 на 50. Бій, дійсно, для Саші важкий. Але я вірю, що він може перемогти.

Отто Валлін, 9-й номер рейтингу важкої ваги:

- Думаю, буде хороший бій, Джошуа доведеться попрацювати. Схиляюся до того, що він фінішує Усика в пізніх раундах або переможе рішенням. Джошуа потрібно використовувати свої габарити і силу, щоб сповільнити суперника і не дати йому відчувати себе в своїй стихії.

Ділліан Вайт, володар "тимчасового" титулу WBC

- Думаю, Джошуа може завершити достроково Усик хороший, такий собі лівша-агресор. Він теж любить вести бій, але перевага в потужності і антропометрії у суперника. Якщо Джошуа відразу ж нав'яже свій ритм, то цілком може перемогти раннім нокаутом. Але якщо він надумає змагатися з ним в боксі, тоді не виключаю, що у нього виникнуть проблеми. У цьому бою головне - це впевненість. Повторюся, він крузер, а не супертяж.

Олександр Красюк, промоутер Усика:

- Боксер може битися так, як йому дозволяє його суперник. Якщо у Джошуа є перевага в розмірі і розмаху рук, він напевно постарається це використовувати. Перевага Усика - швидкість, йому потрібно зближуватися з Джошуа. Так що вся справа в стилі. Це буде бій двох різних стилів.

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