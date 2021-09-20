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Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму

Сьогодні 10:02 Андрій Дунець 680 0
Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму
#Буффон, #Італія

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Італійської Серії Б Парма приймала Кремонезе. Легендарний Джанлуїджі Буффон знову сказав своє слово, потягнувши пенальті на 53-й хвилині.

Щоправда, арбітр змусив гравця гостей перебити одинадцятиметровий, але забити гол все одно не вдалося - стійка.

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