150-а ракетка світу виграла US Open. Тільки факти про юну Емма Радукану

Джерело - Чемпiон.

От і визначилася цьогорічна чемпіонка US Open. І хто б із фіналісток не виграв, іх результат все одно вважався б сенсаційним. Адже самого фіналу між такими суперницями ніхто не очікував.

Фантастика на US Open. 15 фактів про сенсаційний фінал

Але переможниця одна, тому і поговоримо саме про неї:

- 150-а ракетка світу, 18-річна британська тенісистка Емма Радукану, у фіналі US Open виявилася сильнішою 19-річної канадки Лейли Фернандес, що займає 73-е місце світового рейтингу, - 6:4, 6:3.

- За 1 годину 33 хвилини матчу Емма зробила два ейси і п'ять брейків, двічі помилившись при подачі. Тоді як Лейла два рази подала навиліт і реалізувала два брейк-пойнта, допустивши п'ять подвійних помилок.

- Опонентки раніше не зустрічалися на дорослому рівні.

- Титул Відкритої першості США став для британки першим в кар'єрі на турнірах будь-якого рівня і приніс Радукану 2000 очок і $ 2,500,000 призових. Фернандес отримає 1200 очок і $ 1,250,000 призових.

- Завдяки цьому результату Радукану стане 23-ю ракеткою світу, а Фернандес підніметься на 27-е місце світового рейтингу.

- До американського "Слема" Емма заробила $ 303,376 призових. Таким чином, зі своїх $ 2,803,376 призових за кар'єру британка лише 53 тисячі доларів заробила не на мейджорі. Фернандес до US Open заробила $ 786,772.

- Радукану - наймолодша чемпіонка Grand Slam з Вімблдону-2004, коли титул взяла 17-річна Марія Шарапова.

- Емма - перша в історії тенісу (і чоловічого, і жіночого) чемпіонка мейджора, що пройшла кваліфікацію.

- На всьому турнірі, включаючи кваліфікацію, британка не програла жодного сету. Це 10 перемог і 20 сетів поспіль. Лише раз за ці 10 матчів Радукану віддала більше чотирьох сетів - у другому колі кваліфікації.

- Це був четвертий турнір рівня WTA в кар'єрі Радукану і другий Grand Slam. Перед Вімблдоном-2021 Емма не входила в Топ-300.

- Радукану - перша за 44 роки чемпіонка "Слема" з Британії. У сезоні-1977 Вірджинія Вейд виграла Вімблдон.

- По ходу турніру Радукану не перемогла жодної суперниці з Топ-10. найвисокорейтингова її опонентка - Белінда Бенчич, 12-е місце. Середній рейтинг суперниці: 52. Її суперниця по ходу турніру перемогла Наомі Осаку (третє місце), Еліну Світоліну (п'яте місце) і Аріну Соболенко (друге місце).

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