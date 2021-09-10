Фантастика на US Open. 15 фактів про сенсаційний фінал

Джерело - Чемпiон.

US Open 2021 року в жіночому одиночному розряді назавжди увійде в історію світового тенісу як один з найбільш сенсаційних турнірів за весь час. Уявити до початку американського Мейджора, що в фіналі турніру Grand Slam зустрінуться 18-річна британка Емма Радукану і 19-річна канадка Лейла Фернандес не міг ніхто.

Підготували кілька фактів про суперниць і цей дивовижний історичний фінал.

- Вперше з 1999 року в фіналі турніру Grand Slam виступлять дві тенісистки молодші 20 років. На US Open-1999 17-річна Серена Вільямс взяла верх над 18-річною Мартіною Хінгіс.

- Вперше в історії тенісу у фіналі "Слема" зустрінуться несіяні гравці.

- На цьогорічному US Open Лейла Фернандес здолала трьох суперниць з Топ-5 (Наомі Осака, Еліна Світоліна і Аріна Соболенко).

- Емма Радукану стала першим кваліфайєром в історії тенісу (і чоловічого, і жіночого), якому вдалося дійти до фіналу турніру Grand Slam.

- По ходу US Open Емма не програла жодного сету, віддавши суперницям лише 27 геймів.

- Лейла Фернандес на Олімпійських ігорах в Токіо переграла українку Даяну Ястремську.

- За даними офіційного сайту WTA, раніше в професійному тенісі Фернандес заробила $ 786,772. Кар'єрний дохід Радукану на момент приїзду в Нью-Йорк становив $ 303,376.

- За підсумками турніру британка підніметься мінімум на 32-е місце рейтингу. Перед Вімблдоном-2021 вона не входила в Топ-300.

- За титул на мейджорі переможниця заробить $ 2 500 000, тоді як фіналістка отримає вдвічі менше - $ 1 250 000.

- Радукану - перша за 44 роки представниця Британії в фіналі "Слема". У 1977 році Вірджинія Вейд виграла Вімблдон.

- Фернандес завоювала титул Відкритого чемпіонату Франції 2019 року в одиночному розряді серед юніорок, обігравши в фіналі американку Емму Наварро.

- У своїй кар'єрі Емма жодного разу не програла суперницям з топ-50 рейтингу.

- Цього року Лейла Фернандес завоювала свій перший титул - в Монтерреї (Мексика).

- Дівчата ніколи не грали між собою на дорослому рівні. А ось в юніорському турі вони перетиналися - 2018 року в другому колі Вімблдону, коли Радукану розгромила Фернандес - 6:2, 6:4.

- 7 червня 2021 року 18 річна британка Емма Радукану провела свій перший матч в кар'єрі на професійному рівні. Організатори турніру в Ноттінгемі надали місцевій тенісистці уайлд-кард в основну сітку змагань. Рівно через три місяці про талановиту британку уже говорить весь тенісний світ.

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