Промах дня. Футболіст не влучив у порожні ворота з 6 метрів

Джерело - Чемпіон.

У матчі чергового туру відбору на Чемпіонат світу-2022 від Південної Америки збірна Колумбії приймала Чилі. Господарі дуже вдало розпочали матч - і вже до 20-ї хвилини вигравали з рахунком 2:0.

Колумбійці продовжували регулярно створювати гольові моменти. Один з них стався на 28-й хвилині: нападники Мігель Борха та Рафаель Борра вдвох вибігали на одного голкіпера, але щось пішло явно не так. Дивіться на відео:

Додамо, що збірна Колумбії впевнено довела матч до перемоги (3:1).

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