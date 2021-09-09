Магучіх знову сфотографувалася із росіянкою Ласіцкене

Росіянка Марія Ласіцкене і українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову сфотографувалися разом.

Фотографію, на якій поруч одна з одною Ласіцкене і Магучіх, опублікувала в Instagram австралійська стрибунка Елінор Паттерсон.

Фото було зроблено в швейцарському Цюріху, де відбувався фінал Діамантової ліги. Ласіцкене здобула перемогу в фіналі, а Магучіх посіла друге місце.

Нагадаємо, що опереднє спільне фото двох спортсменок, яке було зроблено на Олімпіаді в Токіо, призвело до критики Ярослави Магучіх.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua