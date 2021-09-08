 Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу

Сьогодні 16:32 Андрій Твердохліб 333 0
Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно непереможний російський чемпіон Хабіб Нурмагомедов досить образивло висловився про дівчат ринг-гьорлз, назвавши їх непотрібними людьми, чим викликав неоднозначну реакцію ММА-спільноти. Зокрема, американка Аріані Селеста жорстко відповіла Хабібу.

35-річна модель Пенелопа Лопес (ім'я Селести при народженні - Чемпіон) є однією із найвідоміших дівчат із світу UFC. Селеста шість разів отримувала нагороду World MMA Awards у категорії "Ринг-гьорл року". Також Селеста брала участь у фотосесіях для найвідоміших чоловічих глянців.

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