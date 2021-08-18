Джерело - Чемпiон.

Матч 2-го раунду Кубку України між Олімпією (Савинці) і ФК Вовчанськ завершився бійкою.

Вовчанськ виграв з мінімальним рахунком 1:0, а сам поєдинок запам'ятався парою спірних рішень арбітра Ростислава Дубини, який призначив суперечливий пенальті у ворота господарів і скасував гол в ворота гостей через офсайд.

Головний тренер господарів Олександр Кулик після фінального свистка накинувся на суддю з кулаками.

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