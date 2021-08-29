 Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа | Блоги | Champion.com.ua
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа
Сьогодні 21:17 120
УПЛ. Зоря мінімально перемогла Ворсклу в 6 турі
Сьогодні 21:21 82
Гран-прі Бельгії не було відновлено, перемогу здобув Ферстаппен
Сьогодні 19:55 323
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 серпня
Сьогодні 19:12 1813
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 19:03 67565
УПЛ. Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм у 6 турі
Сьогодні 18:58 1472 2
Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 18:27 926
Джима здобула срібло у гонці переслідування на Літньому чемпіонаті світу
Сьогодні 17:27 661
УПЛ. Верес на виїзді розгромив Десну у 6 турі
Сьогодні 15:52 7205 1
Мисник здобула срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 14:00 483
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:17 116
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:43 1128
Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022
Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022 Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:27 922
Дівчина дня. Лідерка збірної України Юлія Герасимова - струнка брюнетка з неймовірною посмішкою
Дівчина дня. Лідерка збірної України Юлія Герасимова - струнка брюнетка з неймовірною посмішкою Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:31 915
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал Андрій Дунець
Сьогодні 10:00 1424
Фото дня. Абсолютне домінювання українських плаваців на Паралімпіаді в Токіо
Фото дня. Абсолютне домінювання українських плаваців на Паралімпіаді в Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 22:01 1251
Справжній джентельмен: Шевченко запропонував піджак олімпійській чемпіонці в прохолодний вечір
Справжній джентельмен: Шевченко запропонував піджак олімпійській чемпіонці в прохолодний вечір Андрій Твердохліб
Вчора 21:40 35454 1
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол Андрій Твердохліб
Вчора 20:32 3688
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання Андрій Твердохліб
Вчора 18:44 1969
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди Андрій Твердохліб
Вчора 18:21 1267
Прямі трансляції
Навколо спорту

Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа

Сьогодні 21:17 Андрій Твердохліб 120 0
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа

Джерело - Чемпіон.

23 серпня близько 16:00 в Києві сталася ДТП за участі Голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Як виявилося трохи згодом, у Ford з Лучі в’їхав Audi, у якому за свідками очевидців був народний дупутат від Слуги народу Олександр Трухін. Детальніше про це ми писали ТУТ.

А кілька днів потому шеф-редакторка ІА "Центр новин" Ольга Витак опублікувала скріни електронних листів на адресу видання, з пропозицією домовитись за певну винагороду про знаття новини резонансного ДТП, або хоча б видалити згадування про нардепа Трухіна. Цю інформацію нашому сайту підтвердили й інші джерела.

Як наслідок, величезна кількість вітчизняних електронних ЗМІ або видалила новину, або ж прибрала згадки про народного депутата.

Більш детально ознайомитись із ресурсами, які видалили новину можна на сторінці пабліка "По той бік новин". Кількість вражає… Зазначимо лише, що серед сайтів, які видалили новину не лише, так звані "зливні бачки", а й провідні українські ресурси, зокрема – спортивні.

Вищевказану інформацію підтвержує й інший відомий паблік у Facebook Зупини_Лося.

"Згідно з нашою неофіційною інформацією, деякі особи та представники піар-агенств (назвемо їх посередниками) активно пропонують політичним та спортивним виданням певні грошові суми за видалення новини про Трухіна.

Тих, хто категорично не погоджуюється, тих просять лишити новину, але всередині видалити саме інформацію про нардепа Трухіна.

Також, маємо ще цікаву інформацію.

Нібито, від найвищого керівництва партії Слуга Народу, до Трухіна пролунав жорсткий наказ - до найближчого понеділка зачистити інфополе від згадок про ДТП за його участі. Щоб не виставляти бренд ЗЕ у поганому світлі."

Також до розслідування підключилася Радіо Свобода. Зокрема, журналістка видання Власта Лазур на своїй сторінці у Facebook написала:

"У цій історія дуже багато "нібито". Що відомо достеменно точно, так це те, що ДТП справді сталася. Це офіційно підтверджена інформація. А от яким чином до аварії  причетний Трухін - офіційних даних немає. 

Сьогодні я взялася шукати підтвердження або спростування участі Трухіна в ДТП. Звернулася до фракції "Слуга народу" з низкою питань. У відповідь я очікувала будь-що, окрім поради звернутися до партії "Слуга народу". 

Це трохи дивно, бо ми - журналісти - знаємо, що у фракції та партії "Слуга народу" - прес-офіс один і той самий. 

Але я таки виконала рекомендацію і написала голові партії Олександру Корнієнку. Він прочитав повідомлення, але не відповів. 

Потім я звернулася до міністра МВС - Денис Монастирський - напряму та через помічника. Прочитали. Мовчать. 

Потім написала самому Олександру Трухіну. Прочитав. Мовчить. 

Потім написала знову у фракцію "Слуга народу". Там подумали і попросили оформити офіційний запит та надіслали на офіційну пошту. Утім у вихідний день коментувати відмовилися. Порадили дочекатися понеділка. 

Депутати, з якими я мала розмову - або нічого не знають, або кажуть, що нічого не знають. Лише один нардеп посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах стверджує, що Трухін дійсно керував у нетверезому стані і що від тесту на вміст алкоголю він відмовився. Співрозмовник каже - відмажуть. 

Виглядає і справді так, що від суспільства приховують щось важливе. І не лише тому,  що мовчать офіційні інстанції, а й тому, що новини про ДТП за участю Трухіна стрімко підчищають у медіа."

І наостанок. За інформацією від полтавських ЗМІ.

Вранці 23 серпня нардеп Трухін, який є головою обласного осередку партії "Слуга народу", брав участь в урочистому відкритті найвищої щогли з Державним прапором у Полтаві. Після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському ресторані "Лілея". Є інформація, що автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану "Каспій" (с. Лобкова Балка за Хоролом). Цей ресторан належить однопартійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції "Слуга народу" в Полтавській обласній раді. Поки що невідомо скільки ще випив народний депутат Трухін у ресторані "Каспій".

І вже о 15:45 народний депутат Трухін на в’їзді до Києва допустив зіткнення з автомобілем Форд, у якому перебував Лучі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()