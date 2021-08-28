Фото дня. Абсолютне домінювання українських плаваців на Паралімпіаді в Токіо

Джерело - Чемпіон.

У четвертий змагалдьний день Паралімпійських ігор у Токіо збірна України здобула 12 медалей, із яких 5 золотих. Зазначимо, що всі 5 золотих нагород українці здобули в плаванні. Також у активі наших плавців одне срібло.

Золоті медалі Україні принесли: Михайло Сербін (100 метрів на спині, клас - S11), Євген Богодайко (100 метрів брасом, клас - SB6), Максим Кріпак (100 метрів вільним стилем, клас - S10), Денис Дубров (200 метрів комплексом, клас - SM8) та Єлизавета Мершко (100 метрів брасом, клас - SB5). Срібло здобув Володимир Смірнов (100 метрів на спині, клас - S11).

Оіційний твіттер паралімпійських ігор не залишився осторонь і відзначив успіх українських плавців.

"Абсолютне домінування України в плаванні - 5 золотих медалей."

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