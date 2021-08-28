Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов допоміг своїй команді пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді плей-оф раунду турніру проти Монако (2:2) Пятов замінив у старті травмованого Анатолія Трубіна, і не дивлячись на два пропущені м'ячі видав шикарниу гру, зробив 6 сейвів і 4 перехоплення навісів гостей.

Офіційний Instagram гірників зробив підбірку сейвів Пятова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Нагадаємо, в.о. обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков викликав 37-річного воротаря на вересневі матчі національної команди у відборі до ЧС-2022.

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