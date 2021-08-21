Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком

Джерело - Чемпіон.

Капітан і лідер збірної України Андрій Ярмоленко подякував екстренерові національної команди Андрієві Шевченку, який нещодавно покинув посаду кермачина.

"Мені дуже приємно згадувати останні п'ять років, які ми провели разом з Андрієм Шевченком у збірній України. Цей шлях став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня. Все, чого ми досягли як гравці і як збірна - неможливо було зробити без натхнення, величезного заряду й віри в наш успіх.

Як команда ми пройшли дуже серйозну школу. Я щиро дякую Андрієві Шенченку за повагу, довіру і відданість футболу!", - написав Ярмоленко.

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Раніше до Шевченка зворушливо звернувся Оленксандр Зінченко.

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