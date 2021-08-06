Дівчина дня. Ольга Янчук – епатажна українська тенісистка, яка перебуває в стосунках із форвардом київського Динамо

Джерело - Чемпіон.

Ольга Янчук є однією з тих спортсменок, що регулярно дають приводи поговорити про себе. Зазвичай ці приводи є неспортивними, позаяк успіхи українки в тенісі важко назвати видатними – 812 місце в рейтингу WTA. Але приголомшлива фігура, дружба з відомими вітчизняними медіаперсонами та статус дівчини футболіста Жерсона Родрігеса роблять свою справу.

Днями Ольга вкотре заявила про себе, опублікувавши у своєму Інстаграмі (32 тисячі підписників) пікантні фото з відпочинку зі своїм коханим.

Восени минулого року в Янчук та Родрігеса народилась дитина.

Втім, Ольга дуже швидко змогла повернути собі колишню блискучу форму, адже вона постійно відвідує спортзал.

View this post on Instagram A post shared by Olga Ianchuk 🇺🇦 (@olgaianchuk)

До слова, далеко не все у стосунках тенісистки та футболіста було гладко. На початку цього літа Ольга опублікувала на своїй сторінці допис, в якому попрощалась із Жерсоном, заявивши про розрив, але невдовзі допис зник, після чого з’явилось фото, де Янчук цілує Родрігеса.

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