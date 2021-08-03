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Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор

Сьогодні 09:02 Андрій Твердохліб 610 0
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор

Джерело - Чемпіон.

Німецька легкоатлетка Аліса Шмідт стала відомою в 2017 році коли видання Busted Coveragе визнало її найсексуальнішою спортсменкою світу. Бігунка на 400 метрів невдало виступила на Олімпіаді в змішаній естафеті 4х400. Німецька команда не змогла подолати кваліфікацію. Проте в Аліси ще є шанс узяти участь у класичні естафеті 4х400.

Свого часу вродлива уродженка Вормса відмовила відомому чоловічому глянцю Playboy.

"Я хочу добитися визнання завдяки спорту, а не завдяки своїй зовнішності", - заявила блондинка.

У 2017 році Шмідт виграла срібло на чемпіонаті Європи до 20 років у естафеті 4х400. Але головною метою для Аліси були Олімпійські ігри в Токіо. Дівчина мріє здобути медаль Олімпіади.

Легкоатлетка багато часу проподить у тренажерному залі - тренється по 6 днів на тиждень, а в 2020 році навіть стала фітнес-тренеркою дортмундської Боруссії. Фанати Джмелів тоді жартували, що футболісти погану тренуються, відволікаючись на звабливу білявку. Не дивно, що кількість підписників у Instagram невпинно зростає. Зараз Аліси 2,1 млн фоловерів.

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Публикация от ᗩlica Ѕchmidt (@alicasmd)

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Публикация от ᗩlica Ѕchmidt (@alicasmd)

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Публикация от ᗩlica Ѕchmidt (@alicasmd)

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