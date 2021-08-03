Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим

Тіло виявили в одному з парків Києва

Джерело - Чемпіон.

Зниклого голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова 3 серпня знайшли повішеним у Києві. Тіло виявили в одному з парків поруч із будинком померлого.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Києві.

При собі в чоловіка був мобільний телефон. За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 ККУ – умисне вбивство.

Правоохоронці перевірятимуть усі версії трагедії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид. Вони допитають свідків і перевірять записи з камер відеоспостереження, проведуть експертизи та слідчі експерименти, щоб встановити обставини події.

Віталій Шишов зник напередодні, 2 серпня, в Києві. Він вийшов на пробіжку і не повернувся додому. Пошуком хлопця займалися правоохоронці та волонтери. Камери відеоспостереження зафіксували, як Шишов виходив на пробіжку близько 9:00 і повинен був повернутися до 10:00. У лісі, де зазвичай бігає хлопець, його не виявили.

Білоруський дім в Україні – це некомерційна громадська організація. Вона надає допомогу громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму невизнаного президента країни Олександра Лукашенка, зокрема, із житлом і працевлаштуванням.

Нагадаємо, білоруська влада намагалася силоміць вивезти з Олімпійських ігор легкоатлетку Крістіну Тімановську, проте дівчині надали притулок в Польщі.

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