 Зниклого голову Білоруського дому Шишова знайдено мертвим | Блоги | Champion.com.ua
Бех-Романчук посіла 5-е місце на Олімпіаді
Сьогодні 06:13 3174
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 3 серпня
Сьогодні 11:59 2705
Пахнюк посів сьоме місце на Олімпіаді
Сьогодні 11:39 2548
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 09:37 20946 10
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 09:22 8618
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 09:20 55753 2
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 09:12 111385 13
Генк - Шахтар: Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 6449
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня
Сьогодні 07:43 8113
Беленюк переміг алжирця у чвертьфіналі Олімпіади
Сьогодні 07:35 3075
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:52 338
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим Sasha Bulava
Сьогодні 10:30 480
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:15 659
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:02 1061
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1298
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
Вчора 19:01 819
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Вчора 18:55 1307 3
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
Вчора 18:38 1109
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1120
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва Андрій Твердохліб
Вчора 15:10 1574
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря Андрій Твердохліб
Вчора 04:03 10669 3
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини Valeriy Ruchka
01.08.2021 19:54 3093
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
01.08.2021 17:51 3486
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
01.08.2021 17:26 3993
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка Valeriy Ruchka
01.08.2021 17:21 1329 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим

Сьогодні 10:30 Sasha Bulava 490 0
Тіло виявили в одному з парків Києва
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим

Джерело - Чемпіон.

Зниклого голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова 3 серпня знайшли повішеним у Києві. Тіло виявили в одному з парків поруч із будинком померлого.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Києві.

При собі в чоловіка був мобільний телефон. За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 ККУ – умисне вбивство.

Правоохоронці перевірятимуть усі версії трагедії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид. Вони допитають свідків і перевірять записи з камер відеоспостереження, проведуть експертизи та слідчі експерименти, щоб встановити обставини події.

Віталій Шишов зник напередодні, 2 серпня, в Києві. Він вийшов на пробіжку і не повернувся додому. Пошуком хлопця займалися правоохоронці та волонтери. Камери відеоспостереження зафіксували, як Шишов виходив на пробіжку близько 9:00 і повинен був повернутися до 10:00. У лісі, де зазвичай бігає хлопець, його не виявили.

Білоруський дім в Україні – це некомерційна громадська організація. Вона надає допомогу громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму невизнаного президента країни Олександра Лукашенка, зокрема, із житлом і працевлаштуванням.

Нагадаємо, білоруська влада намагалася силоміць вивезти з Олімпійських ігор легкоатлетку Крістіну Тімановську, проте дівчині надали притулок в Польщі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()