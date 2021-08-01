 Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо

Сьогодні 17:26 Андрій Твердохліб 921 0
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо

Джерело - Чемпіон.

Як повідомлялося раніше, білоруську легкоатлетку Крістіну Тімановську силою намагаються депортувати з Токіо. 2 серпня бігунка мала вийти на старт у 200-метрівці. Але керівництво збірної не допустило її до змагань і намагається силоміць вивезти дівчину до Мінська.

Дівчина повідомила "Єврорадіо", що знаходиться в супроводі волонтерів і поліції: "Поки вони вирішують, що робити. Ніяких претензій озвучено не було. Мені просто сказали збирати речі і летіти додому". За її словами, в аеропорт її супроводжували двоє членів білоруської делегації: "Один психолог, один з [Національного олімпійського комітету] хтось".

Також дівчина заявила, що боїться повертатися в Білорусь і буде просити політичний притулок в Австрії. Тімановська звернулася в МОК. Також до спортсменки в аеропорт приїхали представники МІД Японії.

Голова європейських олімпійських комітетів Спірос Капралос зажадав від Міжнародного Олімпійського Комітету негайного втручання в інцидент з депортацією Тімановскій. Зараз Крістіна під захистом поліції.

Причиною таких дій білоруського керівництва стала гучна заява легкоатлетки про безлад, який коїться в команді. Самі ж представники білорусів аргументують таке рішення негативним психологічним станом спортсменки.

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