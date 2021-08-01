Скандал на Олімпіаді. Боксер годину протестував проти дискваліфікації

Джерело - Чемпiон.

Чвертьфінальний боксерський бій на Олімпійських іграх-2020 у Токіо між французом російського походження Мурадом Алієвим і британцем Фрейзером Кларком завершився гучним скандалом.

Поєдинок завершився достроково. Алієва дискваліфікували після того, як він вже до другого раунду завдав два розсічення супернику, демонструючи брудний бокс.

Рішення суддів просто вивело Мурада із себе. Він почав демонструвати на адресу рефері образливі жести і лаятися. Свою капу боксер вибив ногою за межі рингу.

На цьому його протест не закінчився. Алієв відмовився покидати межі рингу і просидів у ньому цілу годину.

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