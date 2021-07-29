 Дівчина дня. Олена Костевич - титулована красуня, яка влучно стріляє | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня. Олена Костевич - українська красуня, яка влучно стріляє

Сьогодні 12:29 Valeriy Ruchka 746 0
Дівчина дня. Олена Костевич - українська красуня, яка влучно стріляє

Джерело - Чемпiон.

Український дует у складі Олени Костевич і Олега Омельчука став третім на Олімпійських іграх у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів в міксті.

Нашим трохи не вистачило, щоб поборотися за медаль найвищого ґатунку, а ось у "бронзовому" фіналі Олена й Олег здолали досвідчених представників Сербії 

До речі, успіх нашого дуету аж ніяк не випадковий, якщо згадати, що Олена й Олег — чемпіони Європи 2019 року і бронзові призери чемпіонату світу 2018-го саме в міксті.

Але сьогодні поговоримо саме про Олену Костевич.

Олена Костевич - українська спортсменка, що спеціалізується на стрільбі з пістолета. Народилася в 1985 році в Хабаровську. Батьки майбутньої чемпіонки займалися наукою.

У дитинстві дівчина займалася спортивною гімнастикою та великим тенісом. А у стрільбу, прийшла в 11 років за ініціативи матері. Тренуватися почала в спортивно-стрілецькому клубі Чернігова.

Виступати на міжнародних змаганнях почала у 2002 році. Саме тоді Олена здобула золото на чемпіонаті світу зі стрільби. Крім того, за час кар'єри  на чемпіонаті світу українка ще виграла золото 2018 року, срібло (2014) і бронзу (2014).

Надзвичайно успішними для Костевич були першості Європи. Так, українська спортсменка виграла дві золоті медалі, 5 срібних і 4 бронзових нагороди.

Олена Костевич - олімпійська чемпіонка зі стрільби з пневматичного пістолета. Отримала золоту медаль за підсумками Олімпіади 2004 році і виграла дві бронзи на Олімпійських іграх 2012 року. Ну і звісно ж бронзова призерка ігор в Токіо.

Ще одне досягнення можна записати до активу Костевич, вона розвінчала "прокляття прапороносця". Більшість з атлетів бояться ролі прапороносця на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Бо існує прикмета що той (та) хто буде нести прапор на церемонії відкриття не зможе виграти медаль на Олімпіаді.

2017-го Костевич вийшла заміж. Обранцем дівчини став її давній шанувальник, який проживає в Австрії. Цього ж року спортсменка народила дівчинку, яку назвали Софією. 

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