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Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною

Сьогодні 07:23 Андрій Твердохліб 264 0
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною

Джерело - Чемпіон.

Легенди українського спорту Жан Беленюк і Еліна Світоліна зустрілися в Олімпійському селищі в Токіо.

Український борець у своєму стилі пожартував з цього приводу.

"Гаель попросив доглянути за Еліною! Сказав, що крім мене в збірній України нікому не довіряє... Я навіть не знаю чому, є ж ще Кенже (Кеджау Ньябалі - чорношкірий дзюдоїст - Чемпіон)", - написав Беленюк.

Зустріч відбулася напередодні. А вже сьогодні вранці Еліна впевнено перемогла Кммілу Джорджі та пробилася в півфінал Олімпійських ігор.

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