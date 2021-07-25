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ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі

Сьогодні 13:42 Андрій Твердохліб 8244 0
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
#Берінчик, #бокс, #чемпіон

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, боксер-легковаговик Денис Берінчик яскравою перемогою дебютував у боях на голих кулаках. Українець знищив у мішкогоні зірку цього виду спорту ірландця Артема Лобова.

Напередодні бою було багато скептиків щодо переспектив українського боксера в новому для себе виді спорту, проте Берінчик посрамив хейтерів і довів, що є бійцем світового рівня. 

А ми вирішили згадати, як карбувався характер майбутньої зірки світового боксу.

Зазначимо, що Денис одягнений в червоний шолом та морский тільник.

Особливо слід звернути увагу на коментар бою від самого Берінчика.

Раніше повідомлялося, що Берінчик хоче битися з Ломаченком за звання чемпіону світу.

Також Берінчик заявив, що федерацію боксу України займається хернею.

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