Джерело - Чемпіон.

Під час трансляції чвертьфінального матчу Євро-2020 Україна - Англія в етері одного з російських федеральних телеканалалів під час гімну України ввімкнули рекламу.

Слід зазначити, що в попередніх іграх нашої збірної гімн було показано.

Нагадаємо, збірна України програла Англії і завершила виступи на чемпіонаті Європи. У Києві футболістів і тренерів національної команди вболівальники зустріли овацією.

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