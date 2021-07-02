Єднання з фанатами: як збірна України позичила в ісландців фірмовий клич

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2016 запам'ятався усім не лише сенсаційною перемогою збірної Португалії, а й фантастичними ісландцями, які разом зі своїми уболівальниками стали символом Євро у Франції.

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Звісно, бойовий клич відсилає нас до вікінгів, хоча він і не був вигаданий саме ісландськими фанами. Схожі кричалки використовують чимало команд на клубному рівні, проте популяризували таке привітання з уболівальниками саме представники збірної Ісландії.

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Збірна України вже декілька років активно використовує такий жест, щоб подякувати уболівальникам на стадіоні за підтримку.

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