Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України

Джерело - DerStandard.

У понеділок збірна Австрія зустрінеться з Україною в рамках третього туру Євро-2020.

Ось що пише австрійське видання DerStandard про нашу збірну:

"Тренер Андрій Шевченко додав до досвідченого кістяка молодих талантів і побудував свою ескадру. Нічиєю може бути досить. "Але, - зазначає український тренер, - проти нас досить складно грати".

Андрій Шевченко відомий у футбольній Європі як один з найкращих футболістів усіх часів, що він довів у атаці київського Динамо, Мілана і Челсі. Він очолив українську команду влітку 2016 року, коли Україна покинула чемпіонат Європи у Франції, як Австрія. І перетворив колектив із зірками у складі в потужну, гнучку команду, яка не тільки швидко бігає, але і швидко атакує. Він не зміг кваліфікуватися на чемпіонат світу 2018 року в Росії - як, до речі, і Італія. Це ледь не коштувало йому роботи. Але Шевченку дали час, щоб омолодити команду, зробити її менш залежною від декількох зіркових гравців, зробити її більш компактною, більш гнучкою, так би мовити.

Жовта Італія? Не випадково деякі ходи українців нагадують італійські. Навколо Шевченка працює італійська тренерська команда, а Шевченко, врешті-решт, наполовину італієць. У період з 1999 по 2006 рік він забив 176 голів у 323 матчах за Мілан. Андрій Шевченко навчався футболу у Валерія Лобановського, який перетворив київське Динамо в одну з найкращих команду Європи".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua