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Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020

Сьогодні 11:00 Стас Лысак 283 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:3
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бельгії без своїх лідерів Де Брейне та Азара, який з'явився на полі лише у другому таймі, в економ-режимі розгромила команду Росії в першому турі Євро-2020.

З перших хвилин бельгійці заволоділи м'ячем та насідали на ворота суперника. І вже на 10-й хвилині "червоні дияволи" відкрили рахунок у матчі. Лукаку після помилки захисника отримав м'яч у штрафному майданчику, класно обробив снаряд і пробив точно у дальній кут.

Після першого голу стало помітно, що бельгійці увімкнули економ-режим та не так активно діяли в атаці, при тому зберігаючи ініціативу на полі.

Росіяни провели непогану п'ятихвилинку, де спромоглися навіть виконати небезпечний кутовий, але удар Фернандеса прийшовся у руки Куртуа.

Проте на 34-й хвилині збірна Бельгії подвоїла рахунок. Дріс Мертенс виконував подачу у на Лукаку, Ромелу не вдалося зачепитися за м'яч і Шунін відбив снаряд перед собою. Меньє стояв один у штрафному майданчику і спокійно обробив сферу і забив у порожні ворота.

Перший тайм був дуже бойовим, було помітно, що росіяни не можуть грати в футбол проти такої Бельгії і вирішили просто битися. Вже в перші 45 хвилин відбулося три вимушені заміни. Автор голу Меньє змінив Кастанья, Кузяєв покинув поле, гру продовжив Черишев, а також ветерана Жиркова змінив Караваєв.

У другому таймі поєдинок виявився ще більш нудним. Росія перейшла в схему з трьома центральними захисниками і бельгійцям було важче прорватися до воріт суперника. Так само і збірна Росії не могла нічого створити в атаці.

Проте на 88-й хвилині "червоні дияволи" все ж розбудили вболівальників на стадіоні та перед телеекранами, забивши третій гол. Менье вертикальним пасом розрізав оборону росіян, і Лукаку, легко втікши від Дівєєва, пробив у ближній нижній кут.

Збірна Бельгії на класі розгромила Росію та продемонструвала свої чемпіонські амбіції на цьому Євро.

А от росіянами тепер буде дуже важко боротися за вихід до плей-оф, враховуючи, що Фінляндія перемогла Данію і тепер обидві скандинавські команди будуть битися за залікові пункти в надії на вихід до 1/8.

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