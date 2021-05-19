Джерело - Чемпiон.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) готується до бою проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 КО) в Лос-Анджелесі.

У дворі будинку, в якому тимчасово проживає українець, він підняв прапор свого рідного міста з Одеської області – Білгород-Дністровського (стара назва Аккерман).

На ролик відреагували жителі США. Один з них написав: "Це Америка. Не підіймай свій прапор вище за нашого. Забирайся додому, якщо тобі це не подобається! Я б не приїхав до вашої країни і не підняв би свій прапор вище за вашого".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua