 Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США

Сьогодні 21:43 Valeriy Ruchka 502 0
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США

Джерело - Чемпiон.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) готується до бою проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 КО) в Лос-Анджелесі.

У дворі будинку, в якому тимчасово проживає українець, він підняв прапор свого рідного міста з Одеської області – Білгород-Дністровського (стара назва Аккерман).

На ролик відреагували жителі США. Один з них написав: "Це Америка. Не підіймай свій прапор вище за нашого. Забирайся додому, якщо тобі це не подобається! Я б не приїхав до вашої країни і не підняв би свій прапор вище за вашого". 

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