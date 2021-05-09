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Його не зупинити! Маліновський знову забиває у Серії А

Сьогодні 19:45 Valeriy Ruchka 681 0
Його не зупинити! Маліновський знову забиває у Серії А

Джерело - Чемпiон.

У матчі 35-го туру чемпіонату Італії український легіонер Аталанти Руслан Маліновський відкрив рахунок у зустрічі з Пармою (5:2).

Гол Маліновського допоміг Аталанті перемогти Парму.

Українець відзначився на 12-й хвилині, відправивши м'яч у правий нижній від воротаря кут.

Для Маліновського це вже сьомий гол у поточному сезоні. У чемпіонаті Італії він проводить 33-й матч. Також на рахунку українця 10 асистів.

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