Джерело - Чемпiон.

У матчі 35-го туру чемпіонату Італії український легіонер Аталанти Руслан Маліновський відкрив рахунок у зустрічі з Пармою (5:2).

Гол Маліновського допоміг Аталанті перемогти Парму.

Українець відзначився на 12-й хвилині, відправивши м'яч у правий нижній від воротаря кут.

Для Маліновського це вже сьомий гол у поточному сезоні. У чемпіонаті Італії він проводить 33-й матч. Також на рахунку українця 10 асистів.

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